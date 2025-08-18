彭博社：關稅協議遲遲未兑現　美國貿易夥伴仍在等減稅

英國今年5月率先與美國達成貿易協議，但三個多月過去了，英國鋼鐵業者的輸美鋼品仍面臨25%關稅，兩國此前達成的零關稅至今仍未落實。



彭博社星期一（8月18日）報道指，日本、歐盟和韓國一個月前也先後宣佈在汽車關稅上取得寬減，但同樣至今未付諸實施。除了鋼鋁產品面臨50%關稅外，日韓和歐盟的汽車仍面臨25%關稅。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正上周五（15日）表明，希望美方能儘快簽署行政命令。他透露，日本一汽車製造商因關稅每小時損失高達1億日圓（528萬港元）。

在韓國，即使最終關稅降至15%，但主要車企現代和起亞今年仍可能面臨高達50億美元（約390億港元）的額外成本。

美國總統特朗普2025年8月11日在白宮發表講話（Reuters）

代表德國汽車產業的德國汽車工業協會則說，歐盟和美國的協議至今還沒為德國汽車業釐清或改善情況，相關的成本高達數十億歐元，而且仍在持續增加。

歐盟前貿易專員馬爾姆斯特羅姆指出，拖延可能純粹是行政上所致。「但如果（美國）不採取任何行動，歐盟委員會將面臨巨大壓力，要求採取報復或某種行動，尤其是來自德國、意大利、法國、瑞典等國的汽車製造商的施壓。」

現任職於彼得森國際經濟研究所的馬爾姆斯特羅姆補充說：「歐盟與美國的協議中，還有許多其他內容含糊不清，其他協議也是如此，因此我們很可能會看到永無止境的談判和大量的阻撓。」

2025年7月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）在白宮舉行貿易談判期間握手。（X@WhiteHouse）

針對美國遲遲未履行減稅承諾，白宮、美國貿易代表辦公室和美國商務部的發言人都還沒應要求置評。

赤澤亮正指出，即便是美國與英國達成的貿易協議，關鍵條款的落實上也耗時54天。他因此認為，如果美國的行政命令能在9月中旬左右下達，已算「不錯」。

諮詢公司Flint Global的貿易主管山姆·洛說，這進一步證實，貿易談判永遠不會真正結束，尤其是在美國即將對製藥和半導體等行業徵收更多關稅的時候。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

