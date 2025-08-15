關稅戰｜美印貿易關係緊張　莫迪承諾保護農民　籲強化自給自足

在印度和美國經貿關係緊張之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）在8月15日印度獨立日之際發表演說，呼籲人民強化自給自足，並承諾會保護農民。



路透社15日報道，莫迪在印度獨立日向全國發表講話時說，無論是化肥、噴氣發動機或電動車電池，所有產品都要實現本土製造，並誓言會保護農民。

2025年8月15日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在德里（Delhi）舉行的獨立日慶祝活動發表演說後，向在場參與活動的民眾揮手。（Reuters）

印度目前正面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）祭出的懲罰性關稅，雙方貿易談判破裂，很大原因是兩國在美國農產品和乳製品進口問題上存在分歧。

莫迪站在德里著名的紅堡廣場上說：「保護農民、漁民、牧民是我們的首要任務。」他其後把自己比喻為「一道牆」，抵禦任何威脅人民利益的政策，在保護農民利益方面，更絕不妥協。

2025年8月15日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在德里（Delhi）舉行的獨立日慶祝活動上向全國發表演說。（Reuters）

不過，莫迪在將近兩個小時的講話中並未提到關稅或美國。

特朗普此前以印度繼續進口俄羅斯石油為由，把印度部份進口商品的關稅從25%提高到50%，使特朗普和莫迪關係惡化。

印度外交部14日指出，印方希望與美國的關係能基於相互尊重和共同利益向前發展，以平息對雙邊關係可能走下坡的擔憂。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

莫迪從未直接談及關稅問題，只在上週的一次演講中間接提到，他承諾要保護農民的利益，甚至不惜付出個人代價。

美國是印度最大的出口市場，印度2024年對美出口額接近870億美元（約6,807億港元），所以高額關稅可能會擾亂印度進入這個龐大市場的渠道，對印度的紡織業、鞋業、寶石和珠寶業等造成衝擊。