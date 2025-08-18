「箍頸」行業稅開始了　特朗普操弄關稅進入下一步

特朗普可一點不閒著。一邊忙著同普京的會晤，另一邊忙著宣布擴大對鋼鐵和鋁進口徵收50%關稅的範圍，將數百種衍生產品納入加徵關稅清單，還稱將在未來兩周內宣布晶片和半導體關稅，稅率或達300%。



一段時間以來，都盯著對各經濟體「對等關稅」會如何落地，在特朗普各個「擊破」之後，又開始密集 「補刀」：

8月5日，表示對進口藥品擬徵收最終可達250%關稅；8月6日，宣布對產自美國以外的晶片和半導體徵收約100%關稅⋯⋯新的階段，特朗普的關稅策略呈現出更精準、更聚焦的突出特點。相比於前一階段的「全面撒網」「亂槍掃射」，新階段特朗普的關稅政策更加趨向「重點捕撈」「精準狙擊」。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）前往阿拉斯加與俄羅斯總統普京會面途中，在專機空軍一號上回應記者提問。（Reuters）

分為兩個部分看：

部分國家量身定製懲罰稅

早在7月14日特朗普就宣布，若俄羅斯未在50天內同烏克蘭達成停火協議，將對購買俄羅斯石油、天然氣的國家徵收非常嚴厲的「二級關稅」。近年來，印度大量購買俄羅斯石油，日均進口俄油175萬桶，經過加工再賣給歐洲，這是筆穩賺不賠的買賣。印度在關稅談判中態度強硬，還堅持購買俄羅斯石油，自然就成了新階段特朗普關稅打擊的重點對象。

8月6日，特朗普簽署行政令，對來自印度的商品加徵25%的額外關稅，以懲罰印度繼續「直接或間接進口俄羅斯石油」。疊加25%「對等關稅」，印度的整體稅率將達到50%，預計下步對美出口將鋭減，這勢必會給其國內經濟造成較大負面影響。

2025年3月26日，巴西巴西利亞，圖為博爾索納羅在聆訊後發表講話。（Reuters）

上個月巴西政府重啟對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的司法調查，而特朗普視其為盟友，稱此舉為巴西政府的「政治迫害」，隨即對巴西部分輸美商品加徵40%關稅。疊加10%「對等關稅」，巴西將有超三成的輸美商品稅率達到50%。

印度和巴西，成為「對等關稅」後被美國「特別關照」的國家。

箍頸的行業稅

此外，美國又瞄準了一些重點行業、關鍵領域。8月5日，特朗普在接受美媒採訪時表示，對進口藥品先徵收「小額關稅」，在一年至一年半後，逐步將稅率提升到150%乃至250%。

8月6日，特朗普在白宮表示，將對所有進口晶片和半導體徵收100%關稅，產自美國本土的除外。

到了8月15日，特朗普又稱將宣布最新的晶片和半導體關稅，稅率或將高達300%，並進一步擴大了鋼鋁關稅的徵稅範圍。

這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

這一系列調整，直指其他國家「佔美國便宜」較多的重點行業。醫藥產業中，進口藥品佔美國消費市場45%，高額關稅將在短期內推高醫療成本，但長遠看會迫使輝瑞、默克等企業將海外產能遷回本土；晶片領域更顯效果，台積電已宣布追加在美建廠資金，特朗普的關稅威脅更像是「以壓促遷」，試圖將全球半導體產業鏈的核心環節留在美國；而鋼、鋁、銅作為工業生產的關鍵原材料，其價格若因關稅而發生變化，將直接影響全球重要金屬貿易流向，衝擊其供應鏈和成本結構。在給銅加稅的當天，紐約商品交易所的銅期貨價格就暴跌20%。

也不得不說，特朗普對這幾個產業下手還是頗費了心思的。以藥品關稅為例，美國是印度仿製藥的最大市場。特朗普看準了製藥業對印度經濟的重要性，意圖通過關稅手段實施直接打擊。如果按照特朗普的計劃逐步加徵藥品關稅，在美國仿製藥市場佔比四成的印度藥品，將隨之丟掉價格競爭優勢。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

而製藥業收入約佔印度GDP的1.7%，貢獻了商品出口總額的8%。而在鋼、鋁、銅等冶金產業上，美國本不佔優，近年來的「產業空心化」進一步加劇了美國對進口金屬產品的依賴。但特朗普通過對「原材料」箍頸，可以變相迫使相關國家的產品價格升高、競爭力下降。道理是相通的，一旦支柱產業受到影響，相關國家更易對美「跪服」，不得不付出更高代價，來換取產業鬆綁。這種產業靶向策略，本質是通過關稅槓桿重構全球價值鏈，將關鍵技術和產能控制在本土，實現特朗普鼓吹的「製造業回流」。

此次特朗普宣布對藥品、晶片等徵收精準且高額的行業關稅，直接目的就是引導產業迴流：利用關稅提高外國產品在美價格，使本土產品更具競爭力，同時吸引企業回國設廠，創造就業機會，帶動國內消費，進而增加美國財政收入。這是在兑現他的競選承諾：引導產業向國內回流。

也確實，在這一政策威脅下，各大跨國公司紛紛增加在美投資。在醫藥行業，強生、阿斯利康等跨國藥企宣布總計超過2500億美元的投資計劃；在晶片行業，蘋果宣布追加1000億美元投資，台積電則將投資額從1650億美元增至2000億美元……

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

短期看，特朗普的行業關稅的確可以讓一些企業增加在美投資，營造出虛假繁榮的表象。但長期看，針對重點國家的懲罰稅，很難讓這些國家屈服，反倒會激起反制浪潮；而針對關鍵領域的行業稅，實際操作起來遠沒有「在美建廠=關稅通行」這麼簡單。效果如何，都還需要以觀後效。

但，回頭看，關稅戰一頓亂拳，可以說，除了中國從始至終的「不動如山」，其他各大經濟體都被特朗普折騰的雞飛蛋打。而在一頓亂拳之後，特朗普的關稅手法可以說層層遞進。特朗普在關稅這一陣地上是有策略的，目標也是明確的。只不過，能否達到他預期效果是兩說。