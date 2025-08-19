美烏歐峰會傳頻繁討論烏克蘭安全保證問題　美媒推演未來3種可能

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與其他歐洲領導人8月18日在白宮舉行閉門會談。美媒指，他們會上頻繁討論「安全保證」問題，以確保俄羅斯不會再次入侵烏克蘭，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）談及組建一支由「自願聯盟」國家抽調組成的部隊，在停火或和平協議達成後駐紮在烏克蘭。但無人公開詳細說明這支部隊會是什麼樣子。



根據《紐約時報》，軍事官員表示，這支部隊的具體形式至關重要。報道推算未來的3種可能，第一種構想是，部署一支僅用於防禦目的、增援烏克蘭軍隊、全面、可能配備武器的「維和部隊」。

報道指，構想是通過讓克里姆林宮慎重考慮與來自北約成員國的士兵發生衝突，從而威懾俄羅斯。然而，問題在於，要成為可信的威懾力量，這需要數萬人的部隊。

聯合國維和部隊在中非共和國執行職務。（Getty）

第二種可能是部署一支規模要小得多的「警戒部隊」。它無法組織起強有力的防禦，但理論上，俄羅斯人在重啟任何的入侵行動時，會猶豫是否要冒殺害非烏克蘭籍歐洲人的風險。然而，這是一個未經檢驗的理論，這也是一場大賭博。

第三種可能是建立一支「觀察部隊」，規模可以很小，大約幾百人。他們基本上會在那裏報告即將發生的軍事行動。但這個角色本可以通過衛星和地面攝像機來完成，而且部隊規模也不足以組織任何形式的防禦。

報道指，無論最終採取何種形式，特朗普尚未承諾向這一股力量增派美國軍隊。 而這支部隊最終形態的決定，很可能將取決於停火或和平協議的具體內容，前提是談判能推進到那一步。