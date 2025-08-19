美烏歐峰會｜澤連斯基：擬採購7000億美國武器換取安全保障

綜合歐美媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月18日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤。澤連斯基會後表示，在白宮與美國總統特朗普以及多位歐洲領導人展開深入討論，其中包括由歐洲國家出資，讓烏克蘭購買價值900億美元（約7000億港元）的美國武器，以換取烏方從美方獲取安全保障。



據美媒報道，另一部分的安全保障將涉及由烏克蘭製造無人機，其中一部份將由美國認購。

澤連斯基在白宮會晤後的記者會上發表上述言論，他指出，此事仍在討論中，尚未達成正式協議文件。

他表示，該協議將在未來一周或十天內達成。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會見美國總統特朗普（不在途中）和歐洲多國領導人，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

根據英國媒體看到的一份文件顯示，由歐洲國家出資，烏克蘭將承諾購買價值1000億美元（7815億港元）的美國武器，讓其在與俄羅斯達成和平協議後獲得美國提供的安全保障。

按照該提議，基輔和華盛頓還將達成一項價值500億美元（約3908億港元）的協議，烏克蘭公司合作生產無人機。

據四位知情人士透露，在18日（週一）與特朗普在白宮舉行會晤之前，基輔在與歐洲盟友的一系列討論中，分享了這份之前並未曝光的安全協議提案。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，右）舉行會晤。（Reuters）

據報道，該文件並未說明烏克蘭具體會採購哪些武器，但基輔已明確表示希望購買至少10套美國製造的「愛國者」防空系統（Patriot air defence systems），以保護其城市和關鍵基礎設施，以及其他導彈和設備。該文件並未具體說明涉及無人機的交易中有多少是採購還是投資。

報道指，烏克蘭的提議旨在迎合特朗普希望美國工業受益的願望。在18日，當被問及美國是否將進一步向烏克蘭提供軍事援助時，特朗普斬釘截鐵地表示：「我們不會提供任何東西，我們只會賣武器。」(We’re not giving anything. We’re selling weapons)