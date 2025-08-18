歐洲領袖將晤特朗普　馬克龍：擬問美願為烏提供多大程度安全保障

據法國24新聞台（France24）報道，當地時間8月17日，歐洲多名領導人相繼確認將於18日前往美國一同參加美烏會談。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）當日表示，歐洲領導人們將向美方詢問，在和平協議中，美方準備在多大程度上為向烏克蘭提供的安全保障作出貢獻。



當日，馬克龍在參加「志願者聯盟」（coalition of willing）視訊會議後表示，此行的目標是展現烏克蘭及其歐洲盟友之間的「統一戰線」，烏克蘭的盟友希望烏克蘭實現「強大而持久的和平」，並希望烏克蘭的「領土完整」得到尊重。

2025年8月17日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在與「志願者聯盟」（coalition of willing）成員進行視訊會議後發表講話。（Reuters）

馬克龍還稱：「只有一個國家提出的和平方案和投降劃等號，那就是俄羅斯。」

17日晚些時候，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）發表聲明回應稱，馬克龍的言論是「徹頭徹尾的謊言」。

她表示，七年來，俄羅斯一直依據《明斯克協議》的條款，提議以「和平方式」解決這場衝突，馬克龍明知烏克蘭不可能在戰場上獲勝，卻仍在試圖讓烏克蘭相信自己能夠取勝。

當地時間8月15日，俄美領導人在美國阿拉斯加會晤。之後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）宣布將應邀於18日赴美與美國總特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。就在8月17日當天，多名歐洲政要相繼確認也將前往美國參加會晤，其中包括英國、法國、德國、意大利等國以及歐盟領導人。

歐洲多位領袖均會出席2025年8月18日特朗普與澤連斯基的會談，左起為芬蘭總統斯圖布、德國總理默茨、歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼（Reuters）

特朗普早前告訴歐洲領導人，他願考慮為烏克蘭提供類似北約第五條的安全保障，此舉被視作特朗普立場的重大轉變。美總統俄烏問題特使維特科夫（Steve Witkoff）17日稱，俄羅斯總統普京京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同意在和平協議中，接受美歐為烏克蘭提供「強有力的安全保障」。但這一說法尚未得到俄方證實。

本文獲《觀察者網》授權轉載

