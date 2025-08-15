日本投降80周年｜王毅：只有正視歷史　才能防止再誤入歧途

2025年8月15日是日本無條件投降80周年，中共中央政治局委員、外交部長王毅在瀾湄合作外長會後共同會見記者時，就歷史問題闡明中方立場。他表示日本只有只有正視歷史，才能防止再誤入歧途。



王毅說：「80年前的今天，日本戰敗，接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。當年日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來深重災難，日本人民也深受其害。」

圖為2025年8月15日，日本民眾到東京靖國神社參拜。（Reuters）

王毅指出：「《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。」

他還強調：「但時至今日，日本一些勢力仍然試圖美化侵略、否認侵略、歪曲歷史、篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒，也是自取其辱，是對聯合國憲章的挑戰，對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，也是對所有戰勝國人民的挑戰。只有正視歷史，才能獲得尊重；只有以史為鑒，才能開辟未來；只有前事不忘，才能防止再誤入歧途。我們敦促日本作出正確的選擇。」