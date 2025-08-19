王毅晤印度外長　稱兩國應互視夥伴和機遇　而非對手或威脅

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月18日在新德里同印度外長蘇關係生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。王毅表示，今年是中印建交75周年。雙方要認真汲取75年來的經驗教訓，樹立正確戰略認蘇傑生，視對方為夥伴和機遇，而不是對手或威脅，探索相鄰大國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的正確相處之道。



圖為2025年8月18日，中國外交部長王毅到訪新德里，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅指出，中印雙方正認真落實兩國領導人達成的共識，各層級交往對話逐步恢復，邊境地區維護和平安寧，印度香客重啟中國西藏神山聖湖朝聖，中印關係呈現向合作主航道回歸的積極態勢。他表示，

王毅又稱，當今世界，百年變局加速演進，單邊霸淩行徑大行其道，自由貿易和國際秩序面臨嚴峻挑戰。中印作為總人口超過28億的兩個最大發展中國家，理應展現天下情懷，體現大國擔當，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。

王毅強調，中方願秉持親誠惠容、命運與共的理念方針，同包括印度在內的周邊國家一道，共同建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」。中印雙方應堅定信心，相向而行，排除干擾，拓展合作，鞏固中印關係改善勢頭，為亞洲乃至世界提供最需要的確定性和穩定性。

蘇傑生：印中關係走出低谷

蘇傑生表示，在兩國領導人共同指引下，印中關係走出低谷，不斷改善發展，雙方各領域交流合作邁向正常化。印中改善彼此戰略認蘇傑生十分重要，作為兩個最大發展中國家，印中均堅持多邊主義，致力於推動公平、平衡的世界多極化，也應共同維護世界經濟的穩定性。印中關係保持穩定、合作和前瞻性，符合兩國利益。

他又稱，印方願以兩國建交75周年為契機，同中方深化政治互信，加強經貿等領域互利合作，增進人文交流，共同維護邊境地區和平安寧。印方全力支持中方辦好上合組織天津峰會，願同中方在金磚等多邊機制中加強協調合作。