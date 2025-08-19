以色列前情報局長錄音曝光：50命抵1命　加沙「必須」死50000巴人

據以色列媒體報道，網上近日流出一段錄音，可以清晰聽到以色列前軍事情報局局長哈利瓦（Aharon Haliva）表示，「為了（2023年）10月7日發生的一切，每死去一個（以色列）人，就必須有50名巴勒斯坦人死去。有5萬巴勒斯坦人在加沙去世是必要的，也是他們子孫後代必須承受的。」



《耶路撒冷郵報》8月16日報道，從網上流傳的一段錄音，以色列國防軍（IDF）前情報局長哈利瓦說道：「加沙已有5萬人死亡，這一事實是必要的，也是（他們）子孫後代必須承受的。現在，他們（巴勒斯坦人）是不是孩子已經不重要了。」

以色列人權組織分享前以軍高層就巴勒斯坦人須要「以命抵命」的錄音：

哈利瓦對加沙的巴勒斯坦人毫不客氣：「他們別無選擇，時不時地，他們需要經歷一次災難日（Nakba）來感受代價。」

「災難日」在阿拉伯語中意為「大災難」，是巴勒斯坦歷史上具有重大意義的事件。 1948年以色列建國期間，約有70萬巴勒斯坦人逃離家園或被猶太武裝團體驅逐出家園。

哈利瓦認為，2023年10月7日以色列遭到哈馬斯突襲是一次重大失敗，暴露以色列國防體系需要進行深層次的結構性改革，並批評現政府成員缺乏國家安全經驗。

目前尚不清楚他錄製這段講話的具體時間，但今年3月加沙的死亡人數已超過5萬人。

2023年10月7日，哈馬斯對以色列南部發動突襲，造成1,200人死亡，250多人被綁架。當時哈利瓦擔任以色列軍事情報部門負責人。 2024年4月，他因「承擔領導責任」辭職，成為首位因被襲事件而請辭的以色列軍方高層。