哈馬斯確認同意最新停火方案　以色列料本周內回應

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭仍然持續，路透社8月18日報道，根據哈馬斯組織一名官員指，哈馬斯同意最新加沙停火方案。哈馬斯其後發表聲明證實，包括哈馬斯在內的多個巴勒斯坦派別，已宣布同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙停火方案的最新提議。



埃及消息人士透露，以色列將在本周末之前對新的停火提案作出回應。斡旋方和以色列安全官員將很快舉行會晤。以色列軍隊電台則重申，以色列的立場沒有改變——釋放所有人質並遵守結束戰爭的條件。



2025年8月1日，影片截圖顯示一架西班牙飛機向加沙走廊空投人道援助物資。（Reuters）

《以色列時報》同日引述一名以色列官員稱，以方已收到哈馬斯關於加沙停火和釋放人質的最新提議，並指相比哈馬斯上月所提的意見，這次降低了絕大部分要求。

另外，以色列方面，當地8月17日爆發大型示威，有示威者要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡快與哈馬斯達成協議，結束加沙戰爭，讓剩餘在加沙的以色列人質獲釋。

主辦方「人質和失蹤者家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）預料特拉維夫（Tel Aviv）至少50萬人走上街頭，稱全國範圍內爆發數十場示威，預料總計100萬人參加各種集會。