美情報總監：英國放棄令蘋果設用戶數據「後門」 保護美公民自由
撰文：莊勁菲
出版：更新：
路透社和英媒報道，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）8月18日表示，英國已放棄要求蘋果公司（Apple）設立「後門」以便存取用戶的加密數據。她形容此舉「保護了美國公民的自由」。據消息人士指，最近到英國度假的美國副總統萬斯（JD Vance）介入此事，並和倫敦達成一項諒解協議。
英媒引述美國官員稱，在特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）的壓力下，英國已放棄要求蘋果提供「後門」的要求，結束了英美之間的外交爭端。
報道引述加巴德表示：「我很高興地告訴大家，英國已同意取消對蘋果公司提供『後門』的授權，該『後門』將允許存取美國公民受保護的加密數據，並侵犯我們的公民自由。」
一位美國官員表示，萬斯在英國介入談判，確保英方撤回該要求。該「後門」涉及儲存在iCloud中的蘋果用戶數據，而據稱這些數據就連蘋果自己通常也無法存取。
英國政府2月提出要求後，蘋果只好撤回了針對英國用戶的「高級數據保護」功能，並表示「從未在任何產品或服務中設定『後門』或萬能密鑰，也永遠不會。」
