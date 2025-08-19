美情報總監：英國放棄令蘋果設用戶數據「後門」　保護美公民自由

路透社和英媒報道，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）8月18日表示，英國已放棄要求蘋果公司（Apple）設立「後門」以便存取用戶的加密數據。她形容此舉「保護了美國公民的自由」。據消息人士指，最近到英國度假的美國副總統萬斯（JD Vance）介入此事，並和倫敦達成一項諒解協議。



英媒引述美國官員稱，在特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）的壓力下，英國已放棄要求蘋果提供「後門」的要求，結束了英美之間的外交爭端。

2024年10月6日，英國倫敦一家商店，人們正在使用蘋果iPhone手機。（Reuters）

報道引述加巴德表示：「我很高興地告訴大家，英國已同意取消對蘋果公司提供『後門』的授權，該『後門』將允許存取美國公民受保護的加密數據，並侵犯我們的公民自由。」

一位美國官員表示，萬斯在英國介入談判，確保英方撤回該要求。該「後門」涉及儲存在iCloud中的蘋果用戶數據，而據稱這些數據就連蘋果自己通常也無法存取。

2025年8月8日，美國副總統萬斯（JD Vance）和英國外交大臣林德偉（David Lammy）在英國肯特郡（Kent）切文寧莊園（Chevening House）釣魚。（Reuters）

英國政府2月提出要求後，蘋果只好撤回了針對英國用戶的「高級數據保護」功能，並表示「從未在任何產品或服務中設定『後門』或萬能密鑰，也永遠不會。」