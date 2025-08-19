特朗普持有哪些股票：截至去年底手握數百隻　多隻重磅科技股入列

美媒8月15日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的最新財務披露列出他的主要投資，顯示截至2024年底，他持有多隻科技股，包括英偉達（Nvidia或NVDA）、蘋果（Apple Inc.或AAPL）、微軟（Microsoft或MSFT）等。



《華盛頓郵報》報道，與房地產、加密貨幣的投資相比，特朗普的股票持倉規模較小，但根據財務披露資料，他也持有數以百計公司的股票，惟只有少數持股金額超過60萬美元（約468萬港元），其中便包括英偉達、蘋果、微軟、投資公司黑石（Blackstone），以及特朗普自己旗下公司，包括特朗普媒體科技集團（DJT）。

2025年4月30日，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。（Reuters）

報道指，特朗普的股票投資組合與許多美國人一樣偏向大型科企，除了英偉達、微軟、蘋果外，博通（Broadcom）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）和Meta也位列其十大持股（除了其自家公司外）之列。

特朗普持有61.5萬美元至130萬美元（480萬至1014萬港元）的英偉達股票及65萬美元至135萬美元（507萬至1053萬港元）的蘋果股票。

由於披露時間有所滯後，資料僅反映特朗普截至2024年12月31日的投資組合，白宮拒絕透露他是否仍然持有英偉達、蘋果和其他公司的股票。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）在白宮橢圓形辦公室宣布蘋果將向美國製造業「加碼」投資1000億美元（約7850億港元）。（Reuters）

自1970年代卡特（Jimmy Carter）總統以來，美國總統都會把資產放到盲目信託（blind trust）或國債，以避免利益衝突，法律並未強制如此做，特朗普也拒絕外界要求他出售股票的呼籲。特朗普展開第二個總統任期時，與首任期一樣把資產存放在子女管理的信託基金中，這種安排防止特朗普知悉自己的投資是如何被管理，但不會如盲目信託那麼嚴密。

白宮發言人強調「不存在利益衝突」，又指特朗普是「現代歷史上第一位離開白宮後（首個任期）虧損的總統」。