特朗普為中期選舉「出術」？　擬簽行政命令廢除郵寄投票及投票機

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日（週一）宣布，將在2026年中期選舉前簽署行政命令，廢除使用郵寄投票和投票機，此舉被外界視為可能對他所屬的共和黨造成極大利好。



據英國《衛報》報道，特朗普18日（週一）在白宮宣布，律師們正起草一項行政命令，以取消郵寄投票。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾告訴他，美國大選因郵寄投票而被操縱。

特朗普在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤時表示：「美國最優秀的律師正起草一份行政命令，而我們將執行，從而終止郵寄投票，因為郵寄投票存在腐敗行為。」

特朗普在社交平台宣布，將簽署行政命令廢除郵寄投票及投票機：

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，將在2026年中期選舉前簽署行政命令，廢除使用郵寄投票和投票機。（X@TruthTrumpPosts）

據路透社報道，美國的聯邦選舉是在州份級進行，目前尚不清楚總統是否擁有憲法賦予的權力來頒布這項措施，個別州份可能會對此提出法律挑戰。

報道指，傳統上，民主黨選民比共和黨選民更有可能使用郵寄投票。特朗普意圖廢除郵寄投票是他嘗試重塑中期選舉戰場，讓選情更利好他所屬的共和黨。

特朗普早前亦敦促德克薩斯州（Texas）和印第安納州（Indiana）等共和黨執政的州份，要他們重新劃分國會選區，以增加共和黨候選人當選的可能性。