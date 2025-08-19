路透社：英偉達為中國市場研發B30A晶片　性能優於H20

路透社引述兩位知情人士報道，英偉達正基於其最新的Blackwell架構，為中國開發一款新人工智能晶片，性能優於目前允許在華銷售的H20。



美國總統特朗普（Donald Trump）上周暗示，放寬英偉達向中國出口下一代AI晶片。但知情人士指出，考慮到華盛頓對中國獲取美國人工智能技術的高度戒備，美國的監管批准仍存在極大不確定性。

路透社報道稱，這款暫定名為B30A的新晶片將採用單晶片設計，其計算力大約相當於英偉達旗艦B300加速卡雙晶片架構的一半。單晶片設計，即所有核心電路集成在同一片硅晶圓上，而非分散在多個晶片上。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

新晶片將配備高帶寬內存和英偉達的關鍵NVLink技術，用於實現處理器之間的高速數據傳輸，這些特性也出現在基於Hopper架構的H20晶片中。儘管具體規格尚未最終敲定，但英偉達希望最早下月向中國客戶提供樣品進行測試。

儘管美國政府已經放寬英偉達向中國出口特定範圍的晶片，但中國官方卻以不安全為由，督促本土企業避免使用美國人工智能晶片巨頭英偉達的H20晶片，特別是在涉及政府部門的應用場景。中國官媒也批英偉達H20晶片不安全不先進不環保。

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普及其他美國官員（IG@howardlutnick）

分析認為，北京並非要真的封殺英偉達，只是借安全之名向華盛頓施壓，爭取更多談判籌碼，即便H20晶片是降級版，性價比還是優於中國晶片當前水平，中國企業在一定程度上仍依賴它。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

