印度寺廟遭指控偷埋上百死者　多為被姦殺婦女　警掘出人類遺骸

印度南部卡納塔克邦（Karnataka）一座印度教寺廟的前員工7月作證指，他自90年代中期起秘密掩埋上百名死者遺體，其中多為據稱被姦殺的婦女、女孩。路透社8月19日報道，印度警方在寺廟周圍掘出人類遺骸，正對案件展開詳細調查。



《半島電視台》報道，這名48歲達利特（Dalit）種姓的男子曾在卡納塔克邦的Dharmasthala寺擔任清潔工，他指寺廟官員強迫他處理屍體，並承諾如果警方保護他和家人，就會公布官員姓名。

印度卡納塔克邦的Dharmasthala寺廟。（卡納塔克邦政府旅遊部網站）

他7月3日向警方稱自己已躲藏近12年，曾在1995年到2014年間遵從上級指示，秘密埋葬上百死者，其中多為婦女和女孩，據稱在受到性侵後被殺害。他於2014年逃離寺廟。

由國大黨領導的卡納塔克邦政府成立特別調查小組（SIT）調查襲擊和謀殺的指控。路透社引述兩名高級警官透露，SIT已在16處疑似埋葬地點中的2處發現人類遺骸。

卡納塔克邦內政部長帕拉梅什瓦拉（Gangadharaiah Parameshwara）稱，警方根據證詞從2個地點收集骨頭碎片、土壤樣本和其他材料，以進行檢測。

印度卡納塔克邦 Vollur村的婦女們在電塔下吃早餐。（Getty）

前清潔工稱：「我再也無法承受親眼目睹的謀殺的記憶、不斷收到要求埋葬屍體的死亡威脅，以及毆打的痛苦。如果我不埋葬那些屍體，就會被埋葬在它們旁邊。」

Dharmasthala寺擁有800年歷史，一直由當地頗有名望的Heggade家族掌控。