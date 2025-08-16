南亞連日暴雨　巴基斯坦2日逾300死　印度新德里古跡牆壁倒塌6死

南亞地區上週連續發生暴雨，印度、巴基斯坦和尼泊爾部份地區受災嚴重，造成數百人死亡。巴基斯坦西北地區官員8月16日報道，稱48小時內至少有321人喪生、多人失蹤。印媒報道，印度新德里被聯合國教科文組織列入世界遺產的胡馬雍陵（Humayun's Tomb）陵墓群，也因暴雨出現部份倒塌，導致6人死亡、5人受傷。



美媒引述政府聲明，稱暴雨引發的洪水已造成巴基斯坦部分地區、印控克什米爾地區和尼泊爾400多人死亡、數十人失蹤。

巴基斯坦西北部政府周六報告，表示48小時內至少有321人喪生，有十多個村莊被洪水摧毀。

2025年8月15日，巴基斯坦克什米爾地區首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad），在暴雨中，居民將一輛摩托車推過一棵倒下的樹木，這棵樹堵塞了道路。（Reuters）

▼胡馬雍陵牆壁倒塌 6死5傷

《新印度快報》（The New Indian Express）報道，周五下午，清真寺胡馬雍陵內的帕特沙陵（Patte Shah Dargah）因暴雨導致部份牆壁倒塌，困住陵墓內10多個人，造成6死、5傷。

警方表示：「現場救出11人。其中9人被送往全印度醫學科學院創傷中心，另2人被送往洛克納亞克醫院（LNJP）和拉姆·馬諾哈爾·洛希亞醫院（RML）。迄今為止，已有3名男性和3名女性不治身亡。」