加拿大保守黨魁博勵治勝出補選 事隔近4個月重返國會
撰文：劉耀洋
出版：更新：
加拿大在野保守黨魁博勵治（Pierre Poilievre）8月18日在一場國會議席補選中勝出，使他自4月28日舉行的大選中失去自身議席後，得以重返國會。
英國《衛報》19日報道，保守黨在4月的大選中失利，博勵治更失去其渥太華選區的議席，導致他無法充分履行其作為反對黨領袖的職責。
因此，同黨的庫雷克（Damien Kurek）自願辭去其在艾伯塔省Battle River—Crowfoot選區的議席，以便給博勵治一個重返國會的機會。
報道指，這次補選的議席是英國最親保守黨的席位之一，而博勵治最終獲得80.4%的選票勝出補選。他在慶祝勝利時對支持者們說：「我今天能站在這（慶祝勝選），是上帝的恩典，也是眾多善心人士的慷慨，能夠認識這地區的人民是我一生的榮幸。」
加拿大首相卡尼（Mark Carney）同日在社交媒體X發聲明，祝賀博勵治重返國會，以及感謝參加這次補選的自由黨候選人。
加拿大航空：與工會達成臨時協議 今日稍後將逐步恢復服務加航無視命令繼續罷工 工會稱「寧坐監不復工」 卡尼表示失望加拿大大選｜自由黨國會料未過半須組少數政府 保守黨魁失議席加拿大4月28日聯邦大選 鄭敬基獲保守黨提名參選