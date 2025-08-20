加拿大保守黨魁博勵治勝出補選　事隔近4個月重返國會

加拿大在野保守黨魁博勵治（Pierre Poilievre）8月18日在一場國會議席補選中勝出，使他自4月28日舉行的大選中失去自身議席後，得以重返國會。



英國《衛報》19日報道，保守黨在4月的大選中失利，博勵治更失去其渥太華選區的議席，導致他無法充分履行其作為反對黨領袖的職責。

2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

因此，同黨的庫雷克（Damien Kurek）自願辭去其在艾伯塔省Battle River—Crowfoot選區的議席，以便給博勵治一個重返國會的機會。

報道指，這次補選的議席是英國最親保守黨的席位之一，而博勵治最終獲得80.4%的選票勝出補選。他在慶祝勝利時對支持者們說：「我今天能站在這（慶祝勝選），是上帝的恩典，也是眾多善心人士的慷慨，能夠認識這地區的人民是我一生的榮幸。」

2025年8月18日，加拿大艾伯塔省，保守黨魁博勵治（Pierre Poilievre）贏得Battle River—Crowfoot選區的補選議席後，與其妻子一起向支持者發表講話。（Reuters）

加拿大首相卡尼（Mark Carney）同日在社交媒體X發聲明，祝賀博勵治重返國會，以及感謝參加這次補選的自由黨候選人。