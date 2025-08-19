加航無視命令繼續罷工　工會稱「寧坐監不復工」　卡尼表示失望

加拿大航空（Air Canada）近一萬名空中服務員8月16日起發起罷工，政府透過介入仲裁指示結束罷工後，代表這些員工的工會拒絕遵守復工指示，表示寧願入獄也不照做。「加拿大公共僱員工會」（CUPE）18日聲明稱，正在與加航官員就薪酬合約談判，而罷工將延長至第四天；總理卡尼（Mark Carney）對談判現狀表示失望。



CUPE全國主席漢考克（Mark Hancock）周一（18日）表示，公會成員將繼續留在糾察線上：「我們將保持堅強，繼續致力於確保這些工人能夠從事他們熱愛的工作，並且能夠負擔得起住所和照顧家人的費用。即使這意味着像我這樣的人要進監獄，那也無所謂。」

2025年8月18日，加拿大卑詩省里士滿，溫哥華國際機場，乘客走過罷工中的加拿大航空（Air Canada）空乘人員，後者舉着標語牌抗議要求復工的命令。（Reuters）

加航較早前表示，加拿大工業關係委員會（CIRB）根據加拿大就業部長哈伊杜（Patty Hajdu）的指示，下令加航恢復營運。

CUPE周一晚上聲明，已在多倫多和加航以及調解員卡普蘭（William Kaplan）會面，並表示即使罷工被宣布為非法，也將持續到重新談判為止。

路透社引述加航CEO盧梭（Mike Rousseau）表示，對工會「繼續非法罷工」的決定感到驚訝，並為公司提出的4年內增加38%總薪酬的條件辯護，但承認與工會的要求存在很大差距，且沒有提出打破僵局的打算。

工會表示，加航的條件僅相當於4年內薪資上漲17.2%。空中服務員則抱怨在地面上也要工作，卻沒有報酬。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。(Reuters)

總理卡尼對談判陷入僵局表示失望：「我們非常重視空乘人員在保障加拿大公民及其家人旅途安全和舒適方面發揮的關鍵作用。因此，確保他們始終獲得公平、公正的報酬至關重要。」