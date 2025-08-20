金與正：韓國並非外交對象　稱李在明不是「能改變歷史的偉人」

韓聯社8月20日引述朝中社報道，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正周二稱，韓國並非朝鮮的外交對象，並點名批評韓國總統李在明，稱他不是能夠改變歷史的偉人。此外，金與正亦譴責了周一啟動的韓美「乙支自由護盾」（UFS）例行聯合軍演是「侵略性戰爭演習」。



報道指，金與正日前召集外務省主要司局長舉行會議，在傳達國務委員會委員長金正恩的對外政策構想時作出以上的表述。金與正表示，朝方意識到自李在明政府成立以來，韓方確實在竭力推動改善韓朝關係，「惟即便披上和平的外衣，也掩蓋不了其敵對的本質」。

她又指，無論是打着「保守政府」的旗號，還是戴着「民主政府」的帽子，「韓國歷屆政府對朝鮮的對抗野心一脈相承，李在明並非能夠改變這一歷史潮流的偉人」。

金與正還特別點名批評統一部長官鄭東泳、國防部長官安圭伯、外交部長官趙顯等人。報道指，她可能注意到了他們曾出席國會人事聽證會時作出「將朝鮮政權和朝軍視為敵人」的表述。