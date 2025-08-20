特朗普透露斡旋俄烏和平私心原因：「我想努力上天堂」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（19日）透露自己推動結束烏克蘭戰爭最新的動機，那就是他擔心自己死後可能無法進入天堂。美媒直喊「天吶」、「天主聖母」。美媒指，被許多支持者視為救世主的特朗普主動談及自己並非聖人，這是罕有的靈魂拷問（soul-searchingly，有深刻反省的意思）式自嘲（self-deprecating）。



特朗普在電視節目「霍士之友」（Fox & Friends）上稱：「我想結束它（俄烏戰爭）。你知道，我們沒有損失美國人的生命，沒有損失美國士兵。我們損失的是俄羅斯和烏克蘭人， 大多數是士兵。」

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在白宮舉行會面，就如何結束俄烏戰爭舉行談判。（Reuters）

他說：「還有一些平民，因為導彈擊錯地方或落入城市，但是，如果我能每週挽救7000人免於死亡，我認為那是一個相當、如果可能的話，我想試着進入天堂。我聽說我（在這方面）情況不妙」。

特朗普表示，根據自己聽到的說法，以他目前的行為和表現來看，他想死後上天堂的希望非常渺茫，因為他的「資格排名」墊底，如果他能上天堂的話，促成俄烏和平協議會是原因之一。