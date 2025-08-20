澤連斯基送特朗普特殊意義高爾夫球桿 美國回贈「白宮鑰匙」
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談。澤連斯基1根特殊的高爾夫球桿送給特朗普，這支球桿的原主人是在俄烏衝突中受傷、失去1條腿的烏克蘭士兵。
傷兵Kostyantyn Kartavtsev藉助假肢打高爾夫進行復健。他透過澤連斯基播給特朗普看的影片中說：「我是您談到過、那些士兵中的一員，他們很勇敢，是好士兵，我在救援戰友時失去一條腿，現在正在這裏通過高爾夫進行康復。」
特朗普收到球桿：
澤連斯基贈給特朗普的這根高爾夫球桿上刻有「讓我們一起推桿（實現）和平！」
多間傳媒報道後，烏克蘭總統辦公室之後證實此事，並稱美方之後回贈具象徵性的「白宮鑰匙」。
美方回贈「白宮鑰匙」：
作為一名高爾夫狂熱愛好者和球迷，特朗普看完影片後稱：「我對高爾夫很了解，你的揮桿很棒」。他也稱讚傷兵打球的動作「看起來很漂亮」，感謝對方送球桿給自己，稱：「每次我推進一桿，我都會想起你。」
