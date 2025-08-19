如何給烏克蘭安全保障　特朗普：美國不會派兵　德法英有意派部隊

美國總統特朗普（Donald Trump）8月19日接受美媒採訪時，被問及美國會為烏克蘭提供什麼樣的安全保障時，他表示，法國、德國和英國等都希望在烏克蘭部署地面部隊，他同時表明美國不會派部隊到烏克蘭。



特朗普稱，法國、德國和英國等都希望在烏克蘭部署部隊，「我認為這不會有問題」，至於美國會否部署部隊時，他明確表示不會，「我向你保證，我是總統...... 我只是想阻止人們被殺。」

特朗普：普京有可能不想達協議

他同日表示希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）能推動讓俄烏戰爭結束，但同時承認普京有可能不想達成協議，他表示，「我覺得普京已經厭倦（戰爭）了。我認為他們都厭倦了，但你永遠不會知道。」

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

他稱會在未來數週內了解普京的立場，但對方有可能不想達成協議，他補充說，若然這樣的話，普京將面臨「艱難的處境」。

瑞士：準備好舉辦和談

瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）19日指，雖然國際刑事法院（ICC）對普京發出拘捕令，但瑞士仍願意接待普京，準備好舉辦任何關於烏克蘭問題的和談。

他稱若果普京是為了和平目的而來，那麼瑞士可以接待他，「這與我們的外交角色有關，日內瓦是聯合國（歐洲）總部。」