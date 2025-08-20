貝森特：印度藉俄烏戰爭「套利」不可接受　中國卻不一樣

印度和美國近日博弈不斷。美國屢屢拿印度進口俄羅斯石油說事兒，並祭出「關稅大棒」，印度則選擇「硬剛」。



當地時間8月19日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時對印度發起指責，稱其在俄烏衝突期間通過大幅增加俄羅斯石油的採購量牟利，並表示華盛頓方面認為這種情況「不可接受」。

貝森特表示，俄羅斯石油目前在印度石油總採購量中的佔比已達42%，而在俄烏衝突爆發前，這一比例還不到1%。

2025年7月14日，俄羅斯聯邦中部韃靼斯坦共和國（Tatarstan），圖為一個採油裝置正在運行。（Reuters）

「印度就是在牟利，他們在轉售石油，」貝森特說，「我將其稱之為『印度式套利（Indian arbitrage ）』，低價購入俄羅斯石油，加工成成品油後再轉售。這種情況在戰爭期間突然出現，這是不可接受的。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月6日宣布對印度商品加徵25%的額外關稅，使總關稅水平達到50%。這項額外關稅措施將於當地時間8月28日生效，特朗普聲稱，這是為了「懲罰」印度繼續購買俄羅斯石油的行為。他還表示，自己並不熱中於與印度進行更多的談判。

對此，印度方面抗議美國的行動「不公平、不公正、不合理」，並指出美國每年仍從俄羅斯購買價值數十億美元的化肥和鈾。

在採訪中，當被問及美政府為何不對中國採取類似關稅手段時，貝森特表示，情況「完全不同」，沒有像印度那樣進行「套利」活動。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

針對中國購買俄羅斯石油一事，中國外交部發言人郭嘉昆7月30日在例行記者會上強調，中國將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施。關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題。中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。

值得一提的是，此前數月，特朗普及其他美國官員還一直表示，即將與印度達成一項降低關稅的貿易協議，但特朗普加徵關稅的舉動，令美印關係變得更加緊張。

上周，有消息人士透露，美國貿易談判代表原定於8月25日至29日訪問印度新德里的行程已取消，美國與印度貿易協定的談判也因此推遲。路透社指出，這意味着印度無法改變將在月底生效的美國對印額外關稅。

在貝森特接受採訪的當天，印度宣布暫時取消11%的棉花進口關稅至9月30日。此舉被視為是印度向華盛頓釋放的善意信號，表明其願意解決美國在農產品關稅方面的關切。

美國加徵關稅對印度經濟的潛在影響不容小覷。彭博經濟研究此前估計，如果50%的關稅持續，印度對美出口可能下降60%，使近1%的國內生產總值面臨風險。若製藥和電子產品不再獲得豁免，出口降幅可能高達80%。即便之前的25%關稅已高於越南、馬來西亞或孟加拉國，也足以威脅出口下降30%。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

印度總理莫迪近日明確表示，在全球經濟面臨多重不確定性因素的背景下，印度必須保護自身經濟利益。他誓言繼續推進「印度製造」計劃，進一步實現自力更生，並稱自己將化身「一堵牆」，保護印度農民利益。

而作為對美國關稅的報復，莫迪的一些支持者試圖煽動反美情緒，呼籲杯葛麥當勞、可口可樂、亞馬遜和蘋果等美國公司。

