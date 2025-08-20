貝森特指責印度轉售俄石油為套利 「這是不可接受的」
撰文：張涵語
美國財長貝森特（Scott Bessent）8月19日接受CNBC採訪時，指責印度在俄烏戰爭期間從廉價的俄羅斯石油進口中牟取暴利，稱印度這種行為是「套利」，並譴責這種做法不可接受。
貝森特稱，印度在俄烏戰爭前進口的俄羅斯石油只佔1%，現今已增至42%。「他們就是在牟利，他們在轉售。他們已經賺取160億美元的超額利潤，其中包括印度一些最富有的家族。這就是我所說的印度套利——購買廉價的俄羅斯石油，然後將其作為產品轉售，這是不可接受的。」
自2022年俄烏戰爭爆發以來，印度對俄羅斯石油的進口量激增，此前印度進口的俄羅斯原油量微乎其微。
市場情報公司Kpler的石油市場分析師Matt Smith表示，俄羅斯在俄烏衝突後遭西方國家制裁，這使得印度能夠以折扣價格購買俄羅斯石油，將其提煉成汽油和柴油，然後再將這些成品銷售給對俄實施制裁的地區，例如歐洲。
Kpler的數據顯示，印度目前是俄羅斯最大的客戶，7月每日進口150萬桶。中國則是俄羅斯石油的第二大買家，上個月每日進口約100萬桶。
