貝森特指責印度轉售俄石油為套利　「這是不可接受的」

美國財長貝森特（Scott Bessent）8月19日接受CNBC採訪時，指責印度在俄烏戰爭期間從廉價的俄羅斯石油進口中牟取暴利，稱印度這種行為是「套利」，並譴責這種做法不可接受。



貝森特稱，印度在俄烏戰爭前進口的俄羅斯石油只佔1%，現今已增至42%。「他們就是在牟利，他們在轉售。他們已經賺取160億美元的超額利潤，其中包括印度一些最富有的家族。這就是我所說的印度套利——購買廉價的俄羅斯石油，然後將其作為產品轉售，這是不可接受的。」

美國財長貝森特（Scott Bessent）6月11日表明，有意留任現職至2029年。(Reuters)

自2022年俄烏戰爭爆發以來，印度對俄羅斯石油的進口量激增，此前印度進口的俄羅斯原油量微乎其微。

市場情報公司Kpler的石油市場分析師Matt Smith表示，俄羅斯在俄烏衝突後遭西方國家制裁，這使得印度能夠以折扣價格購買俄羅斯石油，將其提煉成汽油和柴油，然後再將這些成品銷售給對俄實施制裁的地區，例如歐洲。

2022年2月28日，西方正式開始制裁俄羅斯，範圍包括金融服務及石油出口。美國、英國、加拿大及歐盟發表聯合聲明，宣布將一定數量的俄羅斯銀行剔出國際結算系統SWIFT，並對俄羅斯央行的國際儲備實施限制。圖為3月10日，一艘停靠德國威廉港碼頭的油輪。（Getty）

Kpler的數據顯示，印度目前是俄羅斯最大的客戶，7月每日進口150萬桶。中國則是俄羅斯石油的第二大買家，上個月每日進口約100萬桶。