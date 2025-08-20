美國大豆協會去信特朗普　籲終止對華貿易戰：農民處財務懸崖邊緣

彭博社8月20日報道，美國大豆種植者正處在「貿易和財務懸崖」邊緣，難以承受美方對中國的長期貿易戰。美國大豆協會（American Soybean Association）19日去信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），籲終止盡快與中國達成協議、終止貿易戰。



美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）在信中敦促特朗普政府盡快與中國達成取消關稅的協議，並儘可能促成大規模大豆採購。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

報道引述拉格蘭在信中的話指：「美國大豆種植戶無法承受與我們最大客戶（中國）的長期貿易爭端，大豆種植戶承受極大的經濟壓力。價格持續下跌的同時，我們的種植戶為農資和設備支付的費用大幅增加。」

據協會隨信提交給美國政府的分析，往年在作物收穫開始前，中國平均會從美國訂購14%的預估購買量，但中國目前尚未採購任何一船即將在9月開始收穫的大豆。

拉格蘭指出，美國對其他國家的銷售尚不足以填補差額，並補充說，關稅使得美國大豆的競爭力不如對手巴西大豆。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

對此，白宮在給彭博社的回覆中表示，特朗普非常關心農民，將繼續開放市場，為美國農民提供公平的競爭環境，以確保他們能夠銷售盡可能多的美國製造產品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

