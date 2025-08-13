關稅戰｜貝森特：中美經貿官員未來兩三個月將再會晤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月12日表示，美國貿易官員將在未來兩三個月內與中國貿易官員再次會晤，討論兩國經濟關係。他又提到，中國國家主席習近平已向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發出會晤邀請，但沒有具體時間可以提供。



貝森特12日接受霍士商業新聞（Fox Business）節目採訪時發表上述言論，並指美方需要看到芬太尼問題在數月、數季、甚至一年內取得進展，才會考慮降低對華關稅。

2025年7月29日，中美貿易談判結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞典斯德哥爾摩出席記者會。 （Reuters）

中美兩國早前同意延長暫停互徵24%關稅90天，特朗普11日簽署行政命令，將美國暫停大幅提高中國進口商品關稅的期限延長；中國商務部其後也宣布延長暫停對美國的關稅措施。

貝森特：習近平已發會晤邀請 惟特朗普暫未接受

另外，貝森特在節目中重申，習近平已邀請特朗普會晤。當被問及「習特會」的具體時間時，他補充指，現時還沒有具體日期，後者甚至仍未接受邀請。

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見美國總統特朗普。（Reuters）

特朗普本月稍早接受美媒CNBC採訪時，美國和中國即將達成貿易協議，如果達成協議，他將在今年年底前與習近平會面。