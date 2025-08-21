德州眾議院通過選區重劃法案　有望鞏固共和黨國會多數地位

美國共和黨控制的德州眾議院8月20日通過總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求重新繪製的國會選區劃分地圖。在眾議院獲得批准後，該法案接下來將提交予州參議院審議，預計最快或於8月21日獲得通過。有分析指，這或許將讓共和黨於明年期中選舉時，可能因此翻轉5席目前屬民主黨的聯邦眾議院席次。



綜合外媒報道，德州眾議院共和黨領袖近期加快正常的立法程序，並於周三晚間對新劃區法案進行最終投票。該法案以88票贊成、52票反對獲得通過。若果參議院未作修正並予以通過，法案最快將於本周送交州長阿博特（Greg Abbott）簽署。

2025年8月20日，德州奧斯汀（ Austin），德州共和黨眾議員亨特（Todd Hunter）在眾議院大多數共和黨議員的簇擁下發表演說。（Reuters）

此前，該州一批民主黨眾議員為阻止共和黨推動德州國會選區地圖重劃， 8月初曾集體「逃離」當地，發起長達數周抗議，直至本周一才重返議會。

由於共和黨目前在眾議院僅以些微差距成為多數黨，特朗普希望藉由選區重劃，穩固期中選舉後的眾院多數地位。德州共有38個聯邦眾議員席次，目前共和黨擁有25席。

圖為2025年8月3日，德州眾議院民主黨核心小組主席吳元之（Gene Wu）在伊利諾伊州會見傳媒，要求阻止德州重劃選區。（Reuters）

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）上周舉行一場大型集會，並推出一項名為「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Response Act），呼籲選民11月4日投票支持重劃加州的選區，以抵銷特朗普總統試圖通過重劃德州選區。