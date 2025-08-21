李在明首提半島無核化三階段方案　透過積極韓朝對話創造條件

韓國總統室周四（21日）公布總統李在明接受日媒專訪的內容摘要，當中談及朝鮮半島無核化問題，這是李在明首次提出「無核化三階段方案」。李在明周六起將訪問日本，並與日本首相石破茂舉行會談。



李在明周二接受《讀賣新聞》採訪時的內容周四被韓國總統室公開。根據摘要，李在明就朝鮮核問題稱：「第一階段是凍結核武器和導彈，第二階段是縮小，第三階段是無核化。」

他表示，韓國政府的政策方向是朝鮮半島無核化，「韓國政府將在與美國保持緊密合作的情況下，通過積極的韓朝對話，創造凍結、縮小、廢棄核武器的條件」。

李在明稱：「與其採取對決的政策，不如尋找和平共存、承認、尊重的共同繁榮之路，我們需要先打開大門，尋找為對話而努力、合作的道路，緩和敵對感」。

2025年7月3日，韓國首爾，韓國總統李在明在青瓦台迎賓館舉行上任30日記者會。（Reuters）

李在明說道，朝鮮半島的和平與穩定對韓國來說固然重要，但是對於包括日本、中國、俄羅斯在內的東北亞的和平與穩定來說也非常重要，以開拓北極航線這一新項目為中心，美國、俄羅斯、朝鮮、韓國、日本也可以建立合作之路。

當被問及「過去中國在薩德部署問題上對韓國持強硬立場，今後將如何推進對華關係」，李在明回答：「中國在地理和經濟上有着密不可分的親密存在，韓中關係同時存在競爭、合作、對決、對立的一面。應該綜合考慮各方面因素進行管理。」

朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正周二嚴厲批評韓國政府欺騙性「柔和攻勢」的本質及其雙重性質，並強調韓國不可能成為朝鮮的外交對象。她表示，無論是打着「保守政府」的旗號，還是戴着「民主政府」的帽子，韓國歷屆政府對朝鮮的對抗野心一脈相承，李在明並不是能夠改變這一歷史潮流的偉人。