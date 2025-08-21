大阪道頓堀火災2死　或因冷氣主機起火　事發建築曾曝缺安全措施

日本大阪市著名遊客區道頓堀8月18日早上發生火警，兩棟大樓被嚴重燒毀，2名消防員被困火場身亡、多人受傷。日媒20日報道，警方調查發現西側大樓室外的冷氣主機嚴重燒毀，或是引發火災主因。大阪消防局則指出，2年前的檢查發現，出事大樓內部安全防範措施不足，違反了6項法令。



周一早上9時45分左右，消防部門接報，指大阪市中央區宗右衛門町兩座相連的大樓起火。據信，2名消防員在東側大樓遭遇天花板坍塌，因缺氧窒息，送院不治身亡。

▼道頓堀大樓疑因冷氣主機起火 2消防員犧牲

罹難者是大阪市浪速消防署的消防司令森貴志，和消防員長友光成。55歲的森貴志來自大阪府曳羽市，22歲的長友光成來自大阪府吹田市。

日本讀賣電視台（YTV）報道，調查發現，西側大樓6樓墻外的冷氣主機周圍嚴重燒毀，疑似就是導致火災的起火點。據推測火勢可能透過建築外牆或裝飾廣告蔓延至相鄰大樓。

《讀賣新聞》報道，發生火災的兩棟大樓部份相連，內有餐飲店。大阪消防局指出，2023年6月的現場檢查發現，該建築違反了6項法律規定，包括未實施每年兩次的疏散演習、未安裝火災警報器等。消防局已向其發出行政指導，要求改正。

大阪道頓堀Donki旁邊的一座7層高建築物在8月18日早上起火，由網民拍攝的現場圖片可見，整座建築物外牆燃燒，並冒出濃煙。（X/@tomonaga30）

有讀者拍攝到的火警現場片段：