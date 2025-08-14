日本大阪世博會地鐵故障3萬人滯留36送院　營運方與世博會致歉

連接大阪世博會場的大阪地鐵中央線，因電氣設備故障，8月13日晚9時30分停駛，直至14日上午5時25分才全面恢復營運，期間約3萬參觀者滯留會場過夜，有36人因身體不適送院，地鐵營運方與世博會主辦方致歉。



日本放送協會（NHK）報道，世博會主辦方在記者會上表示，主辦方在事發後舉措應對，例如為滯留參觀者提供食物與食水，還請參觀者回到場館，以免人群聚集發生意外。

2025年8月14日，日本大阪，圖為大阪世博會主辦方在記者會上，就地鐵故障事件導致參觀者滯留世博會會場事件致歉。（NHK）

地鐵營運方指，今次故障原因是電線短路，中央線宇宙廣場站至大阪港站之間列車供電的「第三軌」吸收熱膨脹的接頭處出現故障，推測是鐵粉和灰塵堆積在包裹在分流線路上的防火板上，導致電流流向地面並引發短路。

2025年8月13日，日本大阪，圖為因地鐵故障而被迫滯留的參觀者，聚集在地鐵站附近。（NHK）

營運方還補充，為了迎接參加世博的旅客，營運方增加載列車班次與載運量，導致灰塵與鐵粉的累積增加，最終發生故障，強調將繼續進行緊急檢查和運行檢測，確保地鐵照常運輸。

2025年8月13日，日本大阪，圖為因地鐵故障而被迫滯留的參觀者，在世博會巨型環形大屋頂「RING」下席地而坐。（NHK）

世博會周四的營運也因地鐵前一晚的故障受到影響，主辦方將參觀者當日的入場時間延後1小時至上午10時，這也是今屆世博會開幕以來，主辦方首次延遲入場時間。