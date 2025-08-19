日本大阪世博會門票銷量超目標　主辦方：盈利與否仍存變數

2025年日本大阪・關西世博會主辦方周二（19日）宣布，其門票銷售已突破關鍵財務目標，那就是盈虧平衡點。



根據日本放送協會，日本國際博覽會協會秘書長石毛博行公布的數據指，截至8月15日，已售出約1866萬張門票，收入超過969億日圓。這一數字超過主辦方設定的1800萬張門票的盈虧平衡點，該目標旨在覆蓋約7.85億美元總運營費用的80%。

達標不等於盈利 風險猶存

儘管門票銷售達標，石毛博行明確表示，博覽會最終能否實現收支平衡甚至盈利，目前仍無法確定。他指出幾大潛在風險，分別是未來支出未結算，運營虧損項目和不可抗力風險等。

未來支出未結算包括世博會結束後龐大的場館拆除和清理費用，需待全部工作完成後才能最終核算。

2025年8月13日晚，連接日本大阪世博會場的大阪地鐵中央線因電氣設備故障而一度全面停駛，導致大量參觀者和工作人員須滯留會場。（大阪世博youtube截圖）

至於運營虧損項目，會場周邊停車場等服務目前處於虧損狀態。除此之外，如遭遇颱風等惡劣天氣導致博覽會臨時關閉，將直接影響門票收入。

石毛博行強調，日本國際博覽會協會將持續努力控制成本，爭取實現預算平衡，但最終財務結果需待世博會完全結束並完成所有善後工作後方能揭曉。