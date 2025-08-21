日本開心樂園餐亂象不斷　麥當勞宣布取消《海賊王》活動

日本麥當勞與CHIIKAWA（吉伊卡哇）、寶可夢（Pokémon）合作推出的開心樂園餐活動，在全國掀起搶購熱潮，同時也引爆食物棄遍地、黃牛轉賣等亂象。日本麥當勞8月20日在網站上宣布，原定8月29日起開始販售的開心樂園餐「《海賊王（ONE PIECE）卡牌遊戲》」活動將取消，已購買套餐的顧客將獲得以往活動中派發的玩具作為贈品。



《日刊體育》（日刊スポーツ）報道，麥當勞在公告中稱，「作為開心樂園餐相關活動檢討的一部份，我們將取消原訂於8月29日開始的開心樂園餐促銷活動。活動期間內，凡購買開心樂園餐的顧客，我們將提供過去活動中發放的玩具作為贈品。」

麥當勞亦在公告中表示，「雖然部份媒體原本預定刊登與本次活動相關的預告內容，但我們懇請您不要向版權持有方、製造商或媒體單位詢問相關事宜。」

日本麥當勞本月推出附贈「寶可夢卡牌」及「吉伊卡哇」周邊的套餐，吸引大量消費者搶購，甚至出現超量購買、轉賣，以及食物遭棄置浪費等問題。

對此，麥當勞8月11日發表致歉聲明，並表示「我們將持續檢討並改善售賣方式與相關對策，傾聽顧客以及在門市工作的員工的意見。」