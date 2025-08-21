「世界最仁慈法官」Frank Caprio因癌辭世：相信政府能以仁心治世

被譽為「世界上最仁慈的法官」的美國羅德島州普羅維登斯市（Providence, Rhode Island）法官卡普里奧（Frank Caprio）8月20日因胰腺癌逝世，享壽88歲。他富有同理心和幽默感的庭審場面藉助電視劇和網絡廣為流傳。但在法庭之外，他也在為人處世之中踐行仁慈與正義。



羅德島土生土長 自小勤奮上進

卡普里奧1936年出生在普羅維登斯市聯邦山社區一個意大利裔家庭，是家中三個男孩中的老二。由於家境樸素，卡普里奧在上高中時就做過洗碗工和擦鞋工，甚至在1953年在州內贏得摔跤冠軍。

2024年6月7日，美國退休法官Frank Caprio出席在洛杉磯舉行的第51屆日間時段艾美獎頒獎典禮。（Getty Images）

1958年，他從普羅維登斯學院（Providence College）取得學士學位。之後任教於當地的中學Hope High School，期間到波士頓的薩福克大學法學院（Suffolk University Law School）上夜校，自此開啟了法律生涯。

中年轉型法官 庭審溫馨、富有童趣

1962年，民主黨籍的卡普里奧當選為普羅維登斯市議員，任職至1968年。兩年後競選羅德島州總檢察長，但未能勝選。直到1985年，49歲的卡普里奧才當上普羅維登斯市法院的法官。

卡普里奧在法庭處理違例泊車、超速駕駛等交通案件。違反交通法規而收到傳票的人之中，不少是犯下無心之失，或者面臨緊急情況，抑或是處境困難。好在這位法官也樂於仔細傾聽被告與家屬的說法，在判決中對最需要幫助的人給予寬大處理，還不吝獻上祝福和期許，人稱「世界上最仁慈的法官」（the nicest judge in the world）。

卡普里奧庭審的一大特色是受邀出席的被告年幼子女，卡普里奧會讓孩子們到法官席上陪他一同審理父母的案件，有時還讓小朋友坐到他腿上聽爸媽發言。卡普里奧會問這些孩子：「媽媽有沒有超速？」「要罰款爸爸90美元嗎？還是不用？」「關進監獄5天怎麼樣？」

孩子們則回答——「她有。」「罰款30美元吧。」或者「好的！」而卡普里奧則往往最後「網開一面」，讓被告免交罰款，同時下令要對方「給子女買一份熱香餅」作為代價，使得場面看上去十分溫馨。

記錄他的庭審的電視節目《Caught in Providence》2000年開播後，獲得4項日間時段艾美獎提名，也讓卡普里奧通過TikTok、YouTube等平台為全球網民所知，人氣大增。

法庭之外仍心繫社會

法庭以外，他也總是熱心回饋社會。在母校薩福克大學法學院，卡普里奧以父親名字創立了「安東尼奧卡普里奧」獎學金基金（Antonio Tup Caprio Scholarship Fund），資助成績優異的貧困學子們。

為了向他致敬，卡普里奧退休後，普羅維登斯市議會通過立法，將市法庭改名「首席法官卡普里奧法庭」（The Chief Judge Frank Caprio Courtroom）。

2023年，卡普里奧正式退休，結束了近40年的司法生涯。他曾經表示，「我希望人們能明白，政府機構能運用仁慈、公平和富有同情心來令其運作得非常好。我們生活在一個充滿爭議的社會中，我希望人們能看到，我們可以在不壓迫他人的情況下伸張正義。」