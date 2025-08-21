「世上最仁慈」法官Frank Caprio逝世　窩心判決曾虜獲全球網民心

以在法庭創造暖心瞬間而聞名的美國法官卡普里奧（Frank Caprio）逝世，終年88歲。



根據卡普里奧的Facebook專頁分享的一份聲明，這名羅德島（Rhode Island）前法官「在與胰腺癌進行漫長而勇敢的鬥爭後，於88歲高齡平靜離世。」

聲明稱：「卡普里奧法官因其同情心、謙遜和對人性善良的堅定信念而深受愛戴，他通過其在法庭內外的作品感動數百萬人的生活。他的熱情、幽默和善良給所有認識他的人留下不可磨滅的印記。」

卡普里奧的Instagram發布其最後身影，他在生命最後時刻仍豎起大拇指、微笑以對：

卡普里奧出生於1936年11月23日，在羅德島州首府Providence市長大，近50年後，他在那裏擔任市政法院法官，專責處理違例泊車、超速駕駛等交通罪行。

他因《Providence法庭實錄》聲名大噪，這個節目自2000年開播，獲得4項日間時段艾美獎提名。

美國廣播公司（ABC）指，卡普里奧因其在法庭上富有同情心以及對最需要幫助的人給予寬大處理而被稱為「世界上最仁慈的法官」（nicest judge in the world）。

2017年，犯人羅杰斯（Andrea Rogers）因多次欠交泊車罰款惹上官非，她在庭上哭訴自己的兒子被人謀殺後，自此再無法過上正常生活。她清楚記得自己每次的違泊經過，全部均是外出期間遇上不幸事件，並逐一作出解釋。

羅杰斯在庭上哭訴的情景：

由兒子被殺、業主收樓、進出醫院等，鉅細靡遺詳細憶述，卡普里奧沒有絲毫不耐煩，細心聆聽她悲慘的前半生。之後他二話不說免除羅杰斯的罰款外，還祝福這位可憐母親能改善處境。正正是這種人情味，令卡普里奧大受歡迎。

卡普里奧還喜歡邀請犯人在場的年幼子女擔任「客席小法官」，陪他一同審理父親或母親干犯的案件。看上去場面溫馨惹笑。

卡普里奧認為這樣做有更深遠的意義，一方面他不希望兒童看見他斥責其父母而產生陰影，另一方面更希望能藉此啟發兒童未來當上專業人士。

其中一幕是，卡普里奧審理一名來自貧困家庭的母親時，詢問當時年僅8歲的兒童該如何處理此案，小男孩不僅為母親求情，也讓現場與線上的觀眾動容。

卡普里奧聽後當場表示：「這麼年幼就能理解母親辛苦，真的不容易」，隨即宣布撤銷案件起訴。這段溫馨的互動片段後來在網路上廣泛流傳，感動無數人心。