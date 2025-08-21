美智庫揭中朝邊境朝鮮秘密軍事基地 存放洲際導彈或威脅東亞北美
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）8月20日發布報告，指朝鮮在距離中國邊境約27公里公里的新豊洞（Sinpung-dong）建有一個秘密軍事基地，預料最多可存放9枚可攜帶核彈頭的洲際導彈（ICBM），一旦發射恐威脅整個東亞甚至美國本土。
報告指出，這個秘密軍事基地早在2004年就開始建造，歷經10年基本完工並投入營運，坐落於平安北道的新豐洞的一個山谷之中，佔地22平方公里，尺寸與紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）相若，並配備一個旅級規模的部隊。
基地大致可分為包括倉庫以及導彈支援設施在內的6大區域，並且至今仍在不斷開發中。
研究團隊透過消息人士訪談、解密文件、衛星影像與開源資訊才發掘出這個在隱密的角落中潛藏的基地，是朝鮮從未對外公開的介乎15至20個彈道導彈基地和彈頭儲存的軍用設施之一。報告還形同朝鮮為掩蓋基地存在費盡心機，是迄今最難發現的一處軍事設施。
不過報告指這秘密基地與其他導彈基地不同，並未配備導彈發射台或防空系統，認為可能是專門為使用機動式固體燃料的洲際導彈所設計，這些導彈可由軍車進行發射且隱蔽性高，便於移動好規避偵，一旦發生衝突可隨時發射。
