歐洲多國山火肆虐　年內焚毀逾100萬公頃土地　創歷史新高

歐洲多國2025年面臨多場持續的山火，截至8月21日共計已燒毀超過100萬公頃的山林，打破2006年開始追蹤數據以來的全年最高紀錄。



法媒21日報道，據歐洲山火訊息系統（EFFIS）的數據分析發現，截至當日中午，歐洲山火的火場面積已達到101.5萬公頃，超過2017年全年98.8萬公頃的紀錄，受災面積比整個塞浦路斯還大。

西班牙、塞浦路斯、德國和斯洛伐克這四個歐盟成員國今年已各自經歷了它們20年來山火災害最嚴重的一年。

2025年8月16日，西班牙加利西亞自治區（Galicia）奧倫塞省（Ourense province）附近，山火肆虐，濃煙滾滾。（Reuters）

西班牙是災情最嚴重的歐盟國家，西部地區年內持續面臨山火挑戰，已造成4人死亡，超過40萬公頃的土地被焚燒，佔歐盟近四成災區。

在2017年災情最嚴重的葡萄牙，今年則是第二嚴重的歐盟成員國，共27.4萬公頃土地被燒毀，災區面積已比2017年更大。

2025年8月15日，西班牙加利西亞自治區奧倫塞省（Ourense province）附近山火肆虐， 一名消防員用水管向起火地方射水。（Reuters）

歐洲山火訊息系統是歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）屬下哥白尼計劃（Copernicus Programme）的山火觀察單位，它只追蹤焚燒面積至少30公頃的山火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

