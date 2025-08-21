歐洲多國山火肆虐 年內焚毀逾100萬公頃土地 創歷史新高
撰文：聯合早報
出版：更新：
歐洲多國2025年面臨多場持續的山火，截至8月21日共計已燒毀超過100萬公頃的山林，打破2006年開始追蹤數據以來的全年最高紀錄。
法媒21日報道，據歐洲山火訊息系統（EFFIS）的數據分析發現，截至當日中午，歐洲山火的火場面積已達到101.5萬公頃，超過2017年全年98.8萬公頃的紀錄，受災面積比整個塞浦路斯還大。
西班牙、塞浦路斯、德國和斯洛伐克這四個歐盟成員國今年已各自經歷了它們20年來山火災害最嚴重的一年。
西班牙是災情最嚴重的歐盟國家，西部地區年內持續面臨山火挑戰，已造成4人死亡，超過40萬公頃的土地被焚燒，佔歐盟近四成災區。
在2017年災情最嚴重的葡萄牙，今年則是第二嚴重的歐盟成員國，共27.4萬公頃土地被燒毀，災區面積已比2017年更大。
歐洲山火訊息系統是歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）屬下哥白尼計劃（Copernicus Programme）的山火觀察單位，它只追蹤焚燒面積至少30公頃的山火。
本文獲《聯合早報》授權轉載
西班牙各地發生20宗嚴重山火 政府增派500名士兵支援救災山火新常態？加拿大創史上第2嚴重記錄 歐洲現火龍捲｜有片加州洛杉磯以北發生山火 25%火勢受控 大批民眾疏散法國南部爆近80年來最嚴重山火 燒毀1.6萬公頃土地 規模超巴黎