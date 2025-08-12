山火新常態？加拿大創史上第2嚴重記錄　歐洲現火龍捲｜有片

加拿大正經歷有記錄以來第2嚴重的山火季之際，歐洲多國在熱浪下山火持續，葡萄牙更是出現「火龍捲」。



網上影片顯示，葡萄牙城鎮Moimenta da Beira出現「火龍捲」：

鄰國西班牙山火燒毀一座古羅馬採礦場，並迫使數百名居民逃離。希臘和土耳其邊境也發生3單大火。法國對12個省份發布紅色預警。

2025年8月12日，消防員在法國西南部撲滅山火。（Reuters）

根據《衛報》及加拿大廣播公司（CBC），加拿大全國過火面積突破730萬公頃，這相當於66個香港陸地總面積大小。政府數據顯示，今年焚毀面積已達十年平均值的兩倍以上，僅次於2023年破紀錄的17,203,625公頃災情。目前仍有470餘處山火失控燃燒，數萬居民被迫撤離家園。

加拿大西部草原省份成重災區，曼尼托巴省（Manitoba）與薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）兩省佔全國過火面積60%。東部罕見受災，紐芬蘭及拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）出現5200公頃史無前例的大火。

報道引述專家稱，加拿大山火連續第3年異常肆虐，「這恐將成為氣候危機下的新常態。」 科學家直指，化石燃料驅動的全球變暖是引發更猛烈、更廣泛的森林火災的根源。