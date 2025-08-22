特朗普政府決定調查進口風力發電機　料或加徵關稅

美國政府對進口風力發電機及零部件發起調查，此舉可能是為對這些清潔能源組件進一步加徵關稅鋪路。



根據美國商務部周四（8月21日）發布的一份公告，它已於上周三（13日）啟動一項國家安全調查，以評估風能相關進口產品是否損害國家安全並削弱國內產能。

本周，商務部宣布將風力發電機及相關零部件納入適用50%鋼鋁關稅的產品清單中。

彭博社引述能源諮詢顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）說，美國風電產業在葉片、傳動系統和電氣系統等零部件上高度依賴進口。2023年，美國風電設備進口總額達17億美元，其中41%來自墨西哥、加拿大和中國。

2025年7月29日，美國總統特朗普乘坐的「海軍陸戰隊一號」直升機從英國蘇格蘭鴨巴甸附近巴爾米迪的特朗普國際高爾夫球場出發。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及政府多次攻擊風能，聲稱發電機破壞部分高爾夫球場的景觀，並毫無根據地指責其造成鳥類和鯨魚死亡。

特朗普周三（20日）說，美國不會批准任何破壞農田的太陽能或風能項目，因這些項目推高能源價格。他在上任首日就無限期暫停新的海上風電租賃，並中止所有聯邦土地和水域上的風電項目審批。

周四的公告將風電列入《貿易擴展法》第232條款下的潛在徵稅產業清單，這個條款授權總統管控被認為威脅國家安全的進口產品。

特朗普此前已宣布對鋼、鋁、銅和汽車加徵關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

