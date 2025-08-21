美歐發布貿易聯合聲明　歐盟買美國貨與投資換關稅減至15%

繼上月就關稅問題達成貿易協議後，美國與歐盟8月21日發表聯合聲明，歐盟將免除所有對美國工業產品關稅，為多種美國海鮮及農產品提供優惠市場准入條件。而美國則將降低目前對歐洲汽車及零件27.5%的關稅。雙方預期將迅速落實有關政策，汽車及零件關稅減低將在歐盟出台有關立法當月第一日生效。



根據美國白宮發布的聯合聲明，美國對大多數歐盟商品所加徵關稅的稅率不會超過15%，包括原產歐盟的藥品、半導體和木材、汽車。而歐盟將對取消對美國所有工業品的關稅，並為美國水產品和農產品提供優惠的市場准入。

聯合聲明還指出，歐盟承諾直到2028年購買總計價值7,500億美元的美國能源產品，包括液化天然氣、石油與核能產品，並將購買至少價值400億美元的人工智能（AI）晶片，歐盟公司還會投資美國的戰略性領域6000億美元。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等合照。（Reuters）

此外，聯合聲明指，協議涵蓋範圍可能會逐步擴展，以惠及更多領域，並進一步改善市場准入。

歐盟委員會貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在發布聯合聲明時表示，今次聯合聲明是通過與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）帶領的旗下團隊歷經密集談判才最終敲定。