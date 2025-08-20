美商務部宣布擴大鋼鋁關稅範圍　對407項相關產品加徵50%稅率

美國商務部8月19日宣布擴大對鋼鐵和鋁產品徵50%關稅的範圍，將407項鋼鋁衍生產品納入關稅清單內，其中包括風力發電機及其部件、移動起重機、家具、壓縮機等數百種產品。



美媒CNBC於19日報道，美國商務部工業和安全部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在公告中表示：「今天的行動擴大了鋼鐵和鋁關稅的範圍，並關閉了規避途徑，支持美國鋼鐵和鋁工業的持續振興。」

美國商務部2025年8月19日宣布擴大對鋼鐵和鋁產品徵50%關稅的範圍，將407類鋼鋁衍生產品加入關稅清單內。（美商務部網站截圖）

報道稱，商務部在公告放置了一條能看到完整關稅清單的連結，但僅可透過適用於特定海關代碼而非產品名稱來識別新納入的產品類型，使公眾更難全面了解關稅所影響的產品。

運輸物流巨頭德迅集團（Kuehne＋Nagel）海關副總裁認為擴大後的關稅範圍相當廣泛，他表示：「基本上，只要是有光澤、金屬或與鋼鋁稍有關係的（產品），都很可能在（關稅）名單上。 」

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月時簽署行政命令，將美國從外國進口的鋼鐵和鋁產品的關稅提升至50%。