美國《怪物》槍殺父母真人版　梅內德斯胞弟服刑30多年被拒假釋

Netflix真人真事改篇犯罪劇集《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）現實版主角梅內德斯兄弟（兄：Lyle Menendez 、弟：Erik）1989年在家中槍殺父母案，事隔36年後，加州假釋聽證會委員會（California Board of Parole Hearings，BPH）8月21日駁回Erik的假釋申請，Lyle則會申請則在22日揭曉。



著名八卦網站TMZ及《紐約郵報》21日報道，加州洛杉磯縣法院法官Michael Jesic在今年5月宣判將梅內德斯兄弟的刑期由終身監禁縮短至50年後，兩人隨即合資格申請假釋。

圖為2025年8月21日，Erik Menendez在加州聖迭戈的監獄內以視像形式出席假釋聽證會。（Reuters）

Erik在21日的假釋聽證會上重申當時自己沒有在自衛期間殺害父母，並透露事發前肯定自己將會被父親性侵，並憂慮可能會因此死掉。對於槍殺母親的原因，Erik稱對方知道丈夫虐待他和兄長，形容是他人生最受打擊的時刻。

他的代表律師在聽證會上強調梅內德斯兄弟在獄中行為良好，指Erik共同創立支援囚犯終老群組，而Lyle則致力為在童年時期遭性侵人士發聲。

不過檢察部門認為，兩兄弟的自衛立場證明他們對所犯的罪行缺乏「頓悟」，即是為罪行負上重責，以及了解忿怒、無法處理壓力、濫用藥物等導致犯罪的因素，而這些因素都是左右能否假假釋。

梅內德斯兄弟Erik（左）及Lyle（右）於1989年槍殺父母，兩人在1996年裁定一級謀殺罪成。（REUTERS）

當局同時提到，Erik曾多次違反規矩，包括藏有手提電話及與室友打架；Lyle亦在去年被多次發現藏有手提電話，形容此舉與暴力及濫藥成為獄中三大違法行為。

報道指，Erik的假釋申請雖然遭駁回，惟加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）仍可決定特赦。