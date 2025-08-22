韓國傳擬宣布加碼對美投資1.1萬億　商界16人赴韓美峰會

韓媒報道，韓國總統李在明8月25日將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行首次峰會，屆時韓方將宣布擴大對美投資，由韓國企業投入1500億美元（約1.1萬億港元）。這筆投資將與7月31日韓美雙方同意的3500億美元（約2.7萬億港元）投資基金相互獨立、另行籌措。三星會長李在鎔等16名韓國商界領袖亦將赴會。



《韓民族日報》周四報道，韓美雙方於7月31日結束對等關稅，並同意由韓方設立3500億美元投資基金。

2025年6月4日，韓國總統李在明在首爾總統府舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

報道引述消息人士周三透露，韓國產業通商資源部已基本完成對韓國各大企業對美投資方案的數據收集工作。投資規模約為1500億美元，將在下周一韓美峰會上正式公布。

新的投資方案包括韓企正在或計劃在美進行的投資，例如三星電子在德州投資370億美元建廠；現代汽車集團3月承諾2028年在美投入210億美元；LG新能源（LG Energy Solution）計劃投資約210億美元，包括在亞利桑那州建廠；以及韓華集團針對美韓造船合作項目提出具體投資計劃。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月21日到訪位於華盛頓特區的警方行動設施，向多個機構的執法人員發表即興演講。（Reuters）

韓聯社周四報道，三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨、SK集團會長崔泰源、韓進集團會長趙源泰、韓華副會長金東官等韓國16名商界領袖，將作為經濟代表團成員，隨同赴美參加峰會。他們計劃通過韓美全面經濟合作來加強兩國聯盟關係，