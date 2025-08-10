美國據報圖關稅達成國防目標　要求韓國升國防開支＋支付駐軍費用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導旗下政府近期與包括韓國在內的多個貿易夥伴達成協議，他當時聲稱協議集中經貿領域，為美國帶來投資與訂單。不過《華盛頓郵報》8月9日曝光一份華府的內部文件，指華府官員在關稅談判中還要求達成與經貿無關的涉及國防合作等事宜，強調特朗普政府或利用關稅談判達成國安目標。



報道指，根據內部文件，美韓貿易協議的初步草案還包括國防目標，例如美國要求韓國將國防開支佔GDP比重由去年的2.6%升至3.8%，並增加逾10億美元以支付去年超2.8萬在駐美軍的年度軍費。

據悉，美國官員還要求韓國公開聲明支持駐韓美軍的靈活部署，以更好遏制北京，但目前尚不清楚這些的提議是否在上個月結束的美韓貿易協議中得到討論。

報道還引述貿易談判文件，指美國官員還敦促包括台灣、印度、印尼在內的多個貿易夥伴，增加防務開支或購買更多美國武器。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

華府官員還敦促部份貿易夥伴審查中資港口或禁止它們與北京合作，例如以色列被敦促取消北京在海法港口的所有權；澳洲被敦促重新審查由中資企業經營的達爾文港（Darwin Port）；非洲東部島國馬達加斯加被要求拒絕與中國軍方合作；毛里求斯（Mauritius）被要求移除由中資企業生產的電訊設備。