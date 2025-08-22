李在明訪日本前稱不應推翻慰安婦協議　韓國民間團體批「開倒車」

在與日本首相石破茂8月23日舉行會晤前，韓國總統李在明21日表示，前幾任政府達成的韓日協議，包括2015年的日軍慰安婦問題的受害者賠償方案是「國家承諾」、不應推翻。此番言論引發爭議，韓國有市民團體譴責李在明「開歷史倒車」。



李在明周四接受日本《讀賣新聞》採訪時表示，日本是「非常重要的國家」，韓國和日本要找到互惠互利的方法，擴大合作領域。關於朴槿惠政府、尹錫悅政府與日本達成的慰安婦問題協議，他指出推翻其是不可取的，強調將會遵守。

韓國民眾抗議日本的慰安婦問題立場（Gettyimages）

《韓民族日報》報道，周四有693個民間團體在韓國首爾發表宣言，譴責李在明的言論是開歷史倒車，並敦促他：「李在明總統，給我好好做！」

「日軍性奴役問題正義記憶協會」理事長李娜映（音譯）表示：「（韓國）民眾希望李在明糾正尹錫悅政府的錯誤，並堅定地站在受害者一方。他不能被錯誤的協議所左右，必須得到日本政府的正式道歉和法律賠償。」

「韓日歷史正義和平行動」共同代表朴錫運（音譯）表示：「前政府的慰安婦協議沒有得到國會批准，而且最高法院也做出了賠償判決。總統當然要遵守判決。」

2015年，朴槿惠政府和日本政府就慰安婦問題達成協議，只得到日本道歉和10億日圓的承諾，卻無明確規定日方法律責任；2023年，尹錫悅政府提出「第三方支付賠償金方案」，規定由韓國政府附屬基金會代為賠款，而非日方出資。