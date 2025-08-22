Jackson Hole講話　鮑威爾為減息打開大門：就業市場下行風險增加

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）8月22日在年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議上，暗示聯儲局有機會在9月會議上減息，雖然未作出承諾，外媒紛形容是為減息「打開大門」。他在演講指美國就業市場風險增加，同時也稱通脹上升風險依然存在。



鮑威爾在會議上經濟學家和政策制定者表示，雖然勞動力市場看似平衡，但這種平衡的形成機制很奇特，他認為這種「奇怪的平衡狀態」可能很快就會發生變化。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）2025年8月21日出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議（Reuters）

他稱「它源於勞動力的供給和需求都顯著放緩。這種異常情況表明，就業市場的下行風險正在上升。而且若這些風險真的成為現實，可能會迅速發生。」

他同時稱，關稅對價格造成的上行壓力也有可能引發更持久的通脹，稱是一個需要評估和管理的風險。

鮑威爾：或需調整政策立場

鮑威爾表示「失業率和其他勞動力市場指標的穩定，使我們能夠謹慎行事，同時考慮調整政策立場。」他稱由於政策處於受限制的區域，前景和不斷變化的風險平衡「可能需要我們調整政策立場」。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

路透社報道，鮑威爾的言論為聯儲局在9月16日至17日會議上減息打開大門。

美國總統特朗普（Donald Trump）多次要求聯儲局盡快減息，由於聯儲局一直未減息，導致特朗普對鮑威爾大感不滿。