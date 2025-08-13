白宮：特朗普正考慮就聯儲局翻新工程　對鮑威爾提起訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月12日對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的攻擊升級，揚言要就聯儲局翻新工程超支，對鮑威爾提起訴訟。白宮隨後證實，特朗普正考慮對鮑威爾提起訴訟。



2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

特朗普12日在社交平台發文，再次抨擊聯儲局太遲減息，指鮑威爾是「太遲」，造成的損失難以估量。但他表示，幸運的是經濟形勢良好，擺脫了鮑威爾和自滿的聯儲局理事會影響。特朗普在此處所指的，應是當日公布的通脹數據，顯示美國7月消費物價指數（CPI）按年增長2.7%，低於市場預期的2.8%；核心CPI按年升3.1%，也低於預期的3%。

特朗普補充稱，他正在考慮批准對鮑威爾提起重大訴訟，指責對方在管理美聯儲局翻新方面表現糟糕、極其無能。他認為，「這項工程本應只需5000萬美元的修復，卻花費了30億美元。這太糟糕了！」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）隨後證實，特朗普正考慮對鮑威爾提起訴訟。