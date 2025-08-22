美國司法部擬調查美聯儲局理事庫克　敦促鮑威爾將她免職

美國司法部暗示可能對美國聯邦儲備局理事麗莎·庫克（Lisa Cook）展開調查，一名高級司法部官員致函美聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）通報此事，並敦促他將麗莎·庫克從理事會除名。



星期四（8月21日）的信函來自司法部官員馬丁（Ed Martin），他曾主導針對加州參議員希夫（Adam Schiff）和紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）的類似調查。馬丁在信中說，需要對麗莎·庫克案「進一步審查」。

「在此，我敦促你立即將麗莎·庫克女士移出理事會。」馬丁寫道，「今天就做這件事，別等到為時已晚！沒有哪個美國人認為她在這種情況下還應該繼續擔任這一職務。」

2024年6月25日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）在紐約市的紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說。（Reuters）

彭博社引述一名要求匿名的知情白宮官員說，特朗普曾討論過將麗莎·庫克免職，但目前並未積極考慮這一做法，特朗普更希望看到麗莎·庫克辭職或由鮑威爾將其解職。

然而，鮑威爾並無解僱麗莎·庫克的法律權限。作為經參議院確認的總統提名官員，美聯儲理事只有總統才有權罷免，而且必須基於正當理由。

在特朗普敦促她辭職之後，麗莎·庫克星期三表示自己打算繼續留在美聯儲局。她通過美聯儲局發言人發布的電郵聲明說：「我不會因為一條推文中提到的一些問題而迫於壓力遞交辭呈。我確實打算認真對待任何關於我財務歷史的質疑，作為美聯儲局理事，我正在收集準確的訊息，以回應任何合理的問題並提供事實依據。」

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場尷尬當面核實翻新成本。特朗普聲稱目前翻新工程成本已飆升至31億美元，並拿出一張紙給鮑威爾核實。（Reuters）

若麗莎·庫克辭職，將為特朗普提供又一個填補美聯儲局理事席位的機會。與此同時，特朗普正在不斷向美聯儲施壓，要求央行降息。特朗普曾將鮑威爾貶稱為「遲鈍鮑」，批評他未能在數月前就大幅降息，還暗示鮑威爾也應當下台。他還以總部翻修項目成本過高猛烈批評鮑威爾和美聯儲局。

聯邦住房金融局局長比爾·普爾特（Bill Pulte）在8月15日致函司法部長邦迪（Pam Bondi）以及馬丁，暗示麗莎·庫克可能犯有刑事罪。信中指控麗莎·庫克「偽造銀行文件和財產記錄，以獲取更優惠的貸款條件，根據刑法，可能構成抵押貸款欺詐」。

麗莎·庫克（Lisa Cook）2022年獲前總統拜登提名為美聯儲局史上首位非裔女性理事，任期至2038年。

如果麗莎·庫克離職，特朗普將有機會在七人組成的美聯儲局理事會中掌握四席。拜登任命的理事阿德里安娜·庫格勒（Adriana Kugler）於8月1日宣佈將提前離任。她的任期原定於明年1月結束。美聯儲負責監管事務的副主席米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）和美聯儲局理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）均是特朗普在第一個總統任期內提名的。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

作為理事，麗莎·庫克擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）永久席位。該委員會由12名政策制定者組成，負責對貨幣政策進行投票決策，其中包括12家地區聯儲局的五位行長。

今年以來麗莎·庫克表達了對通貨膨脹和關稅的擔憂，但她也在8月初指出，7月的就業報告「令人擔憂」，這可能預示美國經濟已接近一個轉折點。市場普遍預期，美聯儲局將在9月的下一次會議上降息。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

