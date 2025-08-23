白宮TikTok帳戶3日吸40萬粉　特朗普：已有美國買家可延出售期限

英國媒體8月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，已為TikTok在美國找到買家，並可能進一步延長TikTok剝離其美國資產的最後期限。白宮本週較早前設立TikTok帳戶。



據路透社報道，特朗普在受訪時駁斥民主共和兩黨對TikTok的安全憂慮，並表示他的政府將密切關注任何問題。他表示，他將「在適當的時候」與國家主席習近平進行對話。

在2024年通過一項要求TikTok在今年1月19日前停止運作的法律後，特朗普多次選擇不執行這一最後期限。他上一次將期限延後到9月17日。

白宮已於19日（本週二）設立其官方帳戶，現時已有近40萬粉絲。

特朗普在參觀總統官邸對面的一家白宮禮品店時表示：「我還沒有和習近平主席談過這件事，在此期間，在情況複雜化解決之前，我們只是稍微延後一點時間。」

特朗普強調：「我們有非常強大的美國買家想要收購它」，惟他並沒有透露任何個人或公司的名字。

當被問及是否擔心個人私隱或國家安全時，特朗普回答說：「我真的不擔心。我認為它被嚴重高估，我是TikTok的粉絲。」

2025年8月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室宣布2026年世界盃舉辦地時，頭上戴有「特朗普說的都是對的」（Trump was right about everything）字樣的紅色帽子。（Reuters）

報道指，去年通過的法案要求字節跳動（TikTok母公司）剝離該應用程式的美國資產，或證明其在出售方面取得重大進展。特朗普在今年1月20日上任後選擇不執行該法案。

部份議員批評特朗普這項舉措，認為他的政府藐視法律，無視與TikTok相關的國家安全疑慮。