美聯儲局理事庫克被指涉房貸詐騙　特朗普威脅：不辭職就「炒魷」

美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）最近被指控涉及按揭貸款詐騙，繼一名司法部官員致函聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）敦促他將前者免職後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月22日再威脅指，如果庫克不自行辭職，他將作出解僱行動。



路透社22日報道，特朗普當日參觀華盛頓特區一間以白宮為主題的博物館時，向記者發表上述言論，並指庫克涉嫌詐騙是不好的行為。

這場爭議始於聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte於20日指控庫克涉按揭貸款詐騙，稱後者為了獲取較低利率及更有利的貸款條款，在得到密歇根州（Michigan）住宅貸款後，同時將其在當地的住所和亞特蘭大（Atlanta）的公寓列為主要住所。

特朗普同日立即發文，以庫克涉及詐騙為由，要求她立即辭職；庫克其後回應指，她不會因受脅迫而辭職，但補充指自己會認真對待任何有關其財務記錄的問題。

2023年6月21日，美國華盛頓特區，庫克（Lisa Cook）在參議院委員會聽證會上就其被提名連任聯儲會理事一事作證。（Reuters）

庫克是美國前總統拜登（Joe Biden）任命的三名聯儲局理事之一，他們的任期皆超出了特朗普的第二屆總統任期。