澤連斯基批俄方力阻俄烏領袖會晤　特朗普：將花2週評估談判狀況

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）冀俄烏領袖儘快會晤，進行停火談判，但至今還未有重大進展。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月22日表示，目前沒有將俄烏領袖會晤列入日程，並批評烏方拒絕所有談判原則。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日反指，俄方正全力阻止會晤成事。對此，特朗普稱他將會花2週時間評估俄烏談判狀況。



路透社及美媒報道，特朗普在白宮被記者問及俄烏談判進程時稱，他將花兩週時間觀察狀況，了解俄烏領袖為何還不會晤，然後才決定下一步。

特朗普補充指，期限過後他可能會對俄羅斯實施大規模制裁或大規模關稅，甚或是兩者同時實施，但也有可能甚麼也不做。

澤連斯基同日稍早與北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席記者會時強調，他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭） 會晤是結束俄烏戰爭的重要部份，俄方不想結束戰事，才會想阻止會晤成事。

2025年8月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在基輔舉行的記者會上握手。（Reuters）

拉夫羅夫此前受訪時則指，普京樂意在俄烏領袖峰會議程準備妥當之際與澤連斯基見面，但議程現在還沒準備好。

拉夫羅夫指責澤連斯基拒絕解決衝突方案中的原則，包括不加入北約及領土問題等等。他表示：「他（澤連斯基）甚至拒絕取消禁止俄語的立法。我們怎麼能與一個假裝是領導人的人見面呢。」